Schiaffo alla bambina di 6 anni: baby sitter condannata. È abuso di mezzi di correzione

Baby sitter condannata per le sberle

Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -per unodato allache accudiva, sentenza di primo grado confermata anche in. L'accusa è di abuso di mezzi di correzione Nel dettaglio, la baby sitter vicentina di 37 anni è stata portata in tribunale per aver dato tre sberle a una bambina di 6 anni, questo perché la bambina si era comportata male, come riporta il Giornale di Vicenza. In un caso il fatto era avvenuto davanti alla scuola, di fronte ai genitori dei compagni della piccola.