VICENZA - “Se viaggi in piedi, rivolgiti nello stesso senso di marcia del bus”. In tempi di Covid-19, nel trasporto pubblico spuntano anche questi obblighi.



A Vicenza è entrato in vigore il primo orario estivo dell'era Coronavirus targato Svt, Società vicentina trasporti. E le polemiche - in particolare sulla pagina Fb del Comune - non mancano, a cominciare dalla sospensione del servizio festivo. «Al momento non è stato ripristinato», si limita a dire l'amministrazione. Ma Svt precisa che, rispetto alla fase 1 - con servizi ridotti per l'emergenza - gli orari estivi, in vigore fino al 6 settembre, si traducono comunque in una maggiore offerta.



Restano invariate le disposizioni di sicurezza. Salita e discesa separate, utilizzo di mascherina e gel per la pulizia delle mani, distanza di sicurezza tra passeggeri, niente vendita di biglietti a bordo, occupazione dei soli posti a sedere indicati. Inoltre, come detto, chi non si siede deve viaggiare nello senso di marcia dell'autobus in modo da ridurre i rischi di contagio. Informazioni su www.svt.vi.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA