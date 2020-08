Operaio colpito da una scarica da 20mila volt mentre lavora su una piattaforma aerea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSOLA (VICENZA) - Alle 11 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nardi a Cassola all'interno di un', per soccorrere un, dopo essere statoL'uomo era intento ad operare sul tetto del capannone, quando per cause in corso di accertamento. I vigili del fuoco arrivati da Bassano, hanno inizialmente provato ad operare con una manovra a mano da terra, ma la piattaforma risultava bloccata dal pulsante di emergenza. I vigili hanno raggiunto l'infortunato con un'altra piattaforma dopo lo sgancio dell'energia elettrica da parte dell'Enel. Un operatore arrivato alla sommità ha staccato il pulsante d'emergenza, il cestello è stato abbassato e l'operaio recuperato in stato cosciente, subito assistito dal personale sanitario del SUEM. Sul posto i carabinieri e personale dello spisal. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.