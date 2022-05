VICENZA - Vicenza-Calabria, ciak si (ri)gira. Quattro mesi dopo La sposa, fiction di Rai 1 accusata di ritrarre un Veneto barbaro e misogino, a ruoli invertiti va di nuovo in scena lo scontro tra Nord e Sud. Questa volta accade sullo schermo di Tva, con la risposta di una conduttrice sportiva all'esultanza di un piccolo tifoso: fra l'una e l'altro, sono venti parole in tutto, capaci però di scatenare la polemica sociologica e politica sul razzismo nei confronti degli emigranti.

LO SCAMBIO

Il putiferio esplode nelle ultime ore, ma la vicenda comincia ancora il 20 maggio. È un venerdì sera, gara di ritorno dei playout di serie B. Allo stadio di Cosenza, il Lanerossi viene sconfitto per 2 a 0 e retrocede in C. Nel corso del Terzo tempo - Diretta biancorossa, sull'emittente berica va in onda il collegamento con l'inviato Andrea Ceroni, che a microfono raccoglie il motto rossoblù, scandito da un bambino in braccio al papà: «Lupi si nasce». Ribatte dallo studio la presentatrice Sara Pinna: «E gatti si diventa, sai? Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare lavoro». Lo scambio si conclude con il sorriso del giornalista: «Non male Sara».

LA LETTERA

Già in quella serata appaiono sui social i primi commenti critici, ma tutto pare finire lì. Invece una settimana dopo, il 27 maggio, il movimento meridionalista 24 agosto - Equità territoriale guidato da Pino Aprile ospita la lettera del padre del bimbo, un imprenditore che difende la laboriosità dei propri conterranei e si rivolge così a Pinna: «La invito, senza rancore, a visitare la Calabria così che possa anche lei capire che terra meravigliosa è e quanta bella gente la abita, noi a differenza Sua, detestiamo i pregiudizi e il razzismo proprio non ci appartiene». L'indomani la donna telefona all'uomo, ma il chiarimento non basta a fermare l'onda di indignazione.

LE REAZIONI

Il governatore forzista Roberto Occhiuto chiede l'intervento di Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti: «Credo sia incivile, bruttissimo, offendere un bambino di 7 anni solo perché è calabrese, dicendogli che siccome è calabrese non potrà avere un futuro in Calabria». La pentastellata Barbara Lezzi, ex ministra per il Sud, lamenta «scippi» da parte del Nord: «Chi è costretto a cercare lavoro altrove è vittima di una politica nazionale distratta e connivente». Nel frattempo in Veneto si muove l'Ordine dei giornalisti, presieduto da Giuliano Gargano, disponendo l'acquisizione del video e la sua trasmissione ai Consigli di disciplina territoriali, con il richiamo «al rispetto della carta deontologica, in particolare alla tutela della dignità delle persone, alla tutela del diritto alla non discriminazione». Le verifiche sono in corso, ma emerge già che solo Ceroni è un giornalista professionista, mentre Pinna non è iscritta all'albo, per cui a suo carico non scatterà alcun procedimento disciplinare per quella che lei stessa sui canali di Tva definisce «una battuta infelice che potevo evitare».

LE SCUSE

L'editore annuncia: «Dopo un confronto interno, i vertici di Videomedia hanno accolto le scuse e hanno confermato la fiducia nella professionalità di Sara Pinna». La conduttrice ribadisce: «È stata una battuta terribile, avrei dovuto spiegare subito cosa intendevo, invece sono andata avanti a parlare della retrocessione. Ho sbagliato, ma non sono una razzista. Volevo dire che anch'io sono nata tifando per il Cagliari ma ora porto per il Vicenza, perché la mia famiglia è emigrata dalla Sardegna in Veneto per lavoro. Già il 21 maggio mi sono scusata con i gruppi dei tifosi e con il papà del bambino, poi però la questione è stata amplificata e distorta sui social. Adesso sono bersagliata dagli insulti e dalle intimidazioni, c'è chi scrive che vuole sgozzare me e i miei figli, motivo per cui intraprenderò le vie legali. Se dobbiamo pesare questa storia, mettiamo tutto sui piatti della bilancia: è più grave una frase inappropriata, o sono più gravi le minacce di morte?». Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, la invita in Calabria: «Basta con questi stereotipi».