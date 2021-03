Santuario Monte Berico, incendio sotto i portici, danni a un affresco

VICENZA - Un incendio al cumulo di coperte utilizzate dai senzatetto per ripararsi dal freddo la notte, ha annerito parte dei portici del Santuario di Monte Berico interessando anche un affresco. E' successo alle 16.40 di oggi, domenica 28 marzo. Un passante, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, ha allontanato le coperte limitando i danni da fumo. Non si sa, al momento, come si sia sviluppato l'incendio. Sul posto la Polizia di Stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.