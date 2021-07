All'unanimità il Consiglio regionale l'ha ribadito anche ieri: «Chiunque opera in contesti sanitari e sociosanitari pubblici e privati deve essere vaccinato contro il Sars-CoV-2». Questo è il senso della mozione, presentata dalla dem Anna Maria Bigon, che impegna la Giunta «a verificare con la massima urgenza il tasso di vaccinazione del personale» e a fare in modo che gli operatori non immunizzati «non entrino in contatto con i pazienti»....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati