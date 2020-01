© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANDRIGO (VICENZA) - Incidente in via Dindaretto a Sandrigo alle 21:40 del 26 gennaio 2020: ragazzo di 29 anni in rianimazione. L'auto è finita fuori strada autonomamente e si è schiantata contro un albero. La squadra dei pompieri arrivati da Vicenza, ha messo in sicurezza la vettura e utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici estratto il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.