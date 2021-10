Principio di incendio a San Vito di Leguzzano, casa invasa dal fumo

SAN VITO DI LEGUZZANO (VICENZA) - Poco dopo le 18, i vigili del fuoco sono intervenuti in Largo Bertolini a San Vito di Leguzzano per il principio d’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Schio con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento le fiamme divampate nel piano interrato dell’abitazione disposta su tre livelli. Il fuoco si è sviluppato nella zona dove sono conservate delle batterie a servizio di un impianto inverter fotovoltaico e si sono estese agli arredi, che hanno provocato una notevole quantità di fumo, che ha invaso tutti i livelli dell’abitazione. I vigili del fuoco hanno provveduto all’aereazione dei locali e alla messa in sicurezza della casa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.