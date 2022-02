VICENZA - Lanerossi Vicenza batte Pordenone di misura, 1-0, nella partita della 26.ma giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Romeo Menti di Vicenza. Si è trattato di una vera e prorpia sfida salvezza: per il Vicenza - che ha rischiato moltissimo fino al 93' - ora è terz'ultimo posto mentre per i friualni è ormai notte fonda e lo spettro della C sempre più vicino.

Il gol: nel primo tempo Da Cruz al 14'.