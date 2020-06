Salvata mucca finita nella scarpata da quasi 24 ore: la "ripesca" l'elicottero Drago 71

ARSIERO - È stata recuperata nel primo pomeriggio di oggi, con l’ausilio dell’elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco, la mucca caduta in una scarpata sotto la strada sp 92 ad Arsiero (Vicenza) quasi 24 ore prima.

L’animale, impossibilitato a risalire dal punto in cui si trovava, è stato imbragato dagli operatori dei vigili del fuoco intervenuti da Schio e issato con il gancio baricentrico dell’elicottero. La mucca, un bell'esemplare pezzato, tratta in salvo, è stata poi delicatamente adagiata su un prato, in una zona completamente pianeggiante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA