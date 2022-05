Salvataggio Gas Jeans e dei 140 posti di lavoro, azienda acquisita da "Milano 1984 spa"

CHIUPPANO - Il tribunale di Vicenza ha affidato in via definitiva alla società Milano 1984 spa la proprietà della Grotto spa (Gas Jeans) di Chiuppano. L’affidamento consente il salvataggio dei 140 lavoratori complessivi, considerando i dipendenti di Grotto spa e di Exagon, società di gestione degli outlet. «Siamo molto soddisfatti per questa decisione che segna un traguardo importante in un percorso lungo tre anni – commenta l’assessora regionale al lavoro Elena Donazzan –. Va sottolineato che questa è una risposta del territorio che viene dal territorio. Una risposta a tutela e garanzia sia dell’aspetto occupazionale, 140 lavoratori, sia di quello produttivo di un’azienda storica e di un marchio importante della nostra manifattura tessile. È il risultato di un ottimo gioco di squadra, risultato per il quale dobbiamo ringraziare tutte le organizzazioni sindacali interessate (Femca Cisl e Uiltec Uil di Vicenza) e i principali creditori, il fondo Dea Capital e Amco, con i quali abbiamo condiviso un progetto di rilancio industriale. Importante è anche avere garantito la continuità produttiva».

La Regione attraverso l'unità di crisi aziendali in collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico, ha seguito la vertenza sin dal primo momento di difficoltà finanziaria: «Abbiamo svolto un’attiva azione di accompagnamento nei vari passaggi mirati a un risultato come questo. Ribadisco che il tavolo istituzionale ha assolto al proprio ruolo così come lo intendiamo in Veneto: difendere e accompagnare attivamente nelle trasformazioni le nostre imprese e salvaguardare il dato occupazionale e produttivo».