Sale in auto e scompare nel nulla: Noventa Vicentina in apprensione per la 49enne Patrizia Ruzza

NOVENTA VICENTINA - È forte la preoccupazione a Noventa Vicentina per Patrizia Ruzza, 49enne del posto scomparsa nella serata di sabato 1 giugno. La donna, residente in via Agora, avrebbe riferito all'anziana madre di voler prendere l'auto, una Fiat 500 bianca, per recarsi a Cologna Veneta. Da quel momento, mamma e fratello non hanno più avuto notizie della loro cara. Patrizia Ruzza aveva con sé i documenti e il telefono cellulare, che però risulta spento.

I famigliari hanno denunciato la scomparsa della donna ai carabinieri di Noventa Vicentina nella mattinata di domenica 2 giugno. Patrizia Ruzza è molto conosciuta sia in paese, dove aveva lavorato a lungo come cassiera al supermercato Migros, che a Lozzo Atestino. La sua abitazione, infatti, è a pochi metri dal confine con il Comune del Padovano. Da qualche mese attraversava un periodo di forti difficoltà personali.