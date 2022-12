Safond-Martini cambia nome in Silva e prosegue la bonifica dell'area industriale

VICENZA - Cambio di nome per la Safond-Martini S.r.l. di Montecchio Precalcino, società del Gruppo EcoEridania dal dicembre 2021, che ora si chiamerà SILVA S.r.l. Lo scorso 25 novembre si è svolta l’Assemblea dei Soci dell’azienda dell’Alto Vicentino, che ha deliberato di adottare la nuova denominazione sociale. Con la modifica del nome, il Gruppo EcoEridania leader in Italia e in Europa nella gestione di rifiuti speciali di origine sanitaria e industriale intende rafforzare la propria identità sul territorio, chiudendo la fase storica che ha riguardato la precedente proprietà.

«Il nome di questa azienda per me ha un valore molto importante, l’ho chiamata così perché il mio impegno è quello di operare per il futuro, migliorando le attività in essere a servizio delle aziende del territorio e contemporaneamente rilanciare la società con progetti di sviluppo. Il nostro Gruppo vanta già oltre 1.400 dipendenti in tutta Italia e i nostri progetti prevedono anche un incremento degli attuali livelli occupazionali» ha dichiarato il Presidente Andrea Giustini.

Proseguono intanto le operazioni di bonifica del suolo di parte del sito industriale di via Terraglioni, avviate nel mese di ottobre e giunte alla seconda fase dei lavori. Quest'ultima prevede la realizzazione delle cosiddette “opere provvisionali”, necessarie per il consolidamento del fronte di scavo a protezione del rilevato autostradale, tramite la realizzazione di paratie di pali infisse nel terreno a perimetrazione del fronte della bonifica rispetto al terrapieno autostradale.