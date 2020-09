Roulotte si sgancia dal gancio traino del camper e travolge due studenti delle superiori

GAMBELLARA - Roulotte si sgancia dal gancio traino di un camper e investe due studenti delle scuole superiori. E' successo oggi, poco dopo le 15.30, lungo la SP22 Calderina a Gambellara. I due ragazzi stavano camminando lungo il ciglio stradale e sono rimasti entrambi feriti. All’arrivo dei vigili del fuoco di Lonigo i due studenti erano già stati presi in cura dal personale del SUEM per essere trasportati in ospedale: uno in elicottero e l’altro in ambulanza. La polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per determinare le cause della rottura meccanica, che ha provocato il grave incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Ultimo aggiornamento: 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA