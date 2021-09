Salta la tubatura dell'acqua in pieno centro, municipio e i locali vicini restano a secco

VICENZA - Rottura improvvisa di un tubo dell'acquedotto in pieno centro storico questa mattina a Vicenza. La perdita si è verificata vicino alla sede del Comune lungo corso Palladio, all'angolo con contrà del Monte. Per riparare il danno è stato necessario procedere alla sospensione della fornitura idrica della sede del Comune, Palazzo Trissino, e dei locali pubblici della zona, in particolare i locali del Caffè Garibaldi.

Allertati immediatamente, i tecnici di Viacqua sono intervenuti per l’individuazione della rottura e la conseguente riparazione. Per consentire l'esecuzione del lavoro in tempi rapidi, è necessario procedere ora alla sospensione della fornitura idrica al municipio e ai locali vicini a partire dalle 14 circa, e del Caffè Garibaldi. Gli operatori sul posto comunicheranno in tempo reale l’avanzamento dell’intervento negli isolati "colpiti" dall'interruzione idrica, fino alla risoluzione.