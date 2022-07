Rottamazione delle vecchie stufe, pubblicato un bando regionale per ottenere contributi

La Regione Veneto ha pubblicato un bando per la concessione di contributi per la rottamazione e l’acquisto di impianti termici domestici a combustione di biomassa legnosa. L’iniziativa è rivolta ai privati residenti nel territorio regionale con Isee ordinario 2022 non superiore a 50 mila euro. Le manifestazioni di interesse al bando possono essere presentate entro il 15 settembre.

«Anche per i nostri cittadini c’è l’opportunità di partecipare al bando della Regione del Veneto per ottenere contributi per l’efficientamento energetico e, quindi, per il miglioramento della qualità dell’aria – spiega l’assessore all’ambiente di Vicenza Simona Siotto –. Si tratta di un’azione che vede il nostro completo sostegno soprattutto in questo particolare momento storico in cui la situazione climatica e la crisi energetica ci spingono verso l’utilizzo di fonti rinnovabili». Per ogni informazione è possibile contattare i numeri 041 0999419 - 414 - 311 o scrivere all'indirizzo mail bando.ambiente@ven.camcom.it.