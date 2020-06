Rotaract, un anno di intensa attività all'insegna dei progetti di solidarietà

SANDRIGO - Giovani che si impegnano concretamente attraverso vari progetti solidaristici, a sostegno di numerose realtà del territorio. Articolata l'attività del Rotaract Sandrigo, fondato 12 anni fa e presieduto da Francesca Santolin. Il Rotaract riunisce in club persone dai 18 ai 30 anni. E' presente in 170 paesi del mondo con 200 mila soci suddivisi in 7.665 club. Giovani che prima di tutto si rivolgono e coinvolgono i coetanei affinché ognuno faccia la propria parte per rendere il mondo migliore. Non solo raccolte fondi, certo basilari, ma anche conferenze, campagne social, incontri, visite in aziende e molto altro, specificatamente progettato ed organizzato nei cosiddetti “service”.



La pandemia non ha fermato il Rotaract Sandrigo. Ha organizzato una raccolta fondi per lo sportello “" che si occupa della violenza sulle donne, donato 50 saturimetri alle case di riposo della zona e partecipato alla raccolta fondi del Distretto 2060 per l'acquisto di mascherine mentre mercoledì scorso sono stati donati 2 mila euro alladi Vicenza grazie ai quali si finanzieranno alcuni laboratori estivi per i tutti i 47 giovanissimi ospiti della struttura provenienti da tutto il Veneto. Vengono sostenute anche donne vittime di violenza. Tra le iniziative dell'annata 2019-2020 con il motto "Andiamo oltre" ecco "#frantoendpolio" a sostegno di una socia che ha corso la, è stato girato un video-campagna sensibilizzando la comunità sulla lotta alla poliomelite ancora presente in Asia e Africa. «Abbiamo lanciato poi una raccolta fondi giunta a 2.247 euro premiata quale miglior single fundraiser dall'organizzazione della maratona - spiega Santolin -. A Bressanvido per la prima volta unsulle donne, con un evento Jazzercise e donazioni all'associazione Spazio donna per finanziare borse di studio e corsi aiutando le vittime di violenza a trovare l’indipendenza economica. Anche la consegna è stata speciale: abbiamo assistito allo spettacolo "Schegge” che ci ha fatto ancora più riflettere su questa importante problematica sociale».

Due incontri del Club con l'Enpa di Vicenza. Visita al canile con donazione di alimenti e donato dei mangimi particolari per gli ospiti a 4 zampe e poi intervista ai volontari per comprendere e sensibilizzare sulla situazione canili post Covid 19. A Natale donati dei giocattoli in legno ai ricoverati nei reparti di pediatria di Bassano del Grappa e Cittadella. Certamente giovani che si impegnano per un futuro veramente più inclusivo. Per collaborare con il club (presente anche in facebook ed instagram) o donare: rac.sandrigo@rotaract2060.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA