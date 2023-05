Ubriaco e drogato gira seminudo in strada con il machete: momenti di paura a Rosà

ROSA' (VICENZA) - Uomo seminudo gira in strada con un machete in mano e spacca il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata, ma non solo, tenta anche di aprire le porte di due case dove vivono alcuni albanesi che secondo l'uomo gli avevano rubato il cellulare.

Nei guai è finito un cittadino marocchino di 31 anni, con precedenti, arrestato per tentata violazione di domicilio, minacce aggravate, danneggiamento e porto non autorizzato di armi.

Il fatto è accaduto il 23 maggio, all'ora di pranzo, in via Mazzini di Rosà. Il cittadino extracomunitario, in forte stato di agitazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e sostanza stupefacenti, è stato prontamente bloccato dai carabinieri, sedato sul posto e trasportato dai sanitari del 118 SUEM all’ospedale di Bassano del Grappa. Una volta dimesso, il 31enne è stato dichiarato in arresto e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo vicentino a disposizione dell’A.G. competente. Il 26 maggio il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto ed applicato nei confronti la misura cautelare del divieto di ritorno nel Comune di Rosà.