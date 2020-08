Denunciato per appropriazione di legname, in serra coltivava 46 piante di marijuana

ROSA' - I Carabinieri di Rosà hanno trovato e sequestrato questa mattina 60 quintali di legna da ardere, appartenenti ad un 70enne di Tezze, che a luglio ne aveva denunciato l'appropriazione da parte di un concittadino 52enne. Secondo quanto riportato nella denuncia, il 52enne si era occupato del taglio degli alberi in un terreno di proprietà del 70enne a Mussolente, ma invece di dividere il legname in parti uguali, come concordato, l'aveva tenuto tutto per sé.



Nel corso della perquisizione per la ricerca del legname presso l'abitazione dell'indagato a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, i Carabinieri hanno trovato 46 piante di marijuana in una serra per la coltivazione di ortaggi. Tutta la droga è stata sequestrata. Il 52enne, proprietario dell'abitazione e della serra, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Proseguono le indagini per capire la destinazione della droga coltivata. Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA