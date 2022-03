Rombo dei motori sul Costo: auto in gara per i 30 anni della “Salita”

ASIAGO - Pronti, via. Il Costo come una pista. La famosa salita che conduce sull'Altopiano di Asiago per 3 giorni diventerà un percorso di gara per quella che si annuncia come la festa dei motori. Sì, perché la strada provinciale che collega la pianura alla montagna vicentina dall'1 al 3 aprile ospiterà la trentesima edizione della Salita del Costo, sfida di velocità per auto moderne e storiche. L'evento, promosso da Rally Club Team in collaborazione con l'Aci, si snoderà sul classico tracciato di 9 km che da Bramonte di Cogollo del Cengio va verso l'Altopiano percorrendo la 349 fino alla località Campiello. Sarà la prima cronoscalata della stagione nel Nord Italia e, come previsto dal regolamento, vedrà correre anche cinquanta auto storiche costruite sino al 1990.

Il primo aprile nella zona industriale di Caltrano sono previsti gli accrediti, mentre il 2 sarà la volta delle prove ufficiali con 2 manche alle 9.30 e 14.30 con temporanea apertura alla circolazione locale. La gara vera e propria scatterà domenica 3 dalle 10. Il costo sarà chiuso al traffico - studiati percorsi alternativi per Asiago - il 2 aprile dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 e il 3 aprile dalle 7.30 alle 16.30.