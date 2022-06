Arriva Saviano e Bassano va in tilt: centinaia di persone restano fuori

BASSANO - Arriva Roberto Saviano e Bassano va in tilt. La rassegna si chiama Resistere, diverse centinaia di persone hanno resistito ma alla fine hanno dovuto desistere perché era impossibile entrare al castello degli Ezzelini dentro il quale il teatro era già pieno quasi un'ora prima dell'inizio della serata.

Ospiti d'eccezione appunto Roberto Saviano, Pietro Grasso e Mario Calabresi. Un incontro mirato sulla storia di Giovanni Falcone che ha attirato molte più persone del previsto. E la location era intasata e inadeguata e alcuni cittadinI imbufaliti hanno lasciato le lunghe code perché non c'era più posto e hanno riferito che nella calca della gente in attesa ormai venivano fatti entrare solo gli invitati dagli sponsor.

La serata era a ingresso gratuito, ma purtroppo non è andata secondo le previsioni.

Giovedì scorso con Romano Prodi e Maurizio Damilano un altro grande pienone, ma in sostanza nessuno è rimasto fuori. Nel pomeriggio di oggi invece, nel chiostro del museo, oltre 200 alla relazione garbata del medico chirurgo Giuseppe Remuzzi direttore dell'Istituto di ricerca farmacologica Mario Negri, sulle caratteristiche genetiche dell'uomo d'oggi che ha ancora nel dna elementi del signor Neanderthal.