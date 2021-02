Autoarticolato carico di carne finisce fuoristrada a causa dell'asfalto scivoloso

Da poco dopo le 8 di mercoledì, i vigili del fuoco sono impegnati per il recupero di un autoarticolato finito parzialmente fuoristrada, probabilmente a causa del fondo reso scivoloso dalla neve, mentre stava percorrendo la SP 349 in direzione monte in Via 27 Aprile a Roana. I pompieri arrivati da Asiago e Vicenza con l’autogrù, hanno stabilizzato il mezzo appoggiato al guardrail nell’attesa di un’altra autogrù per rimettere in carreggiata il camion frigo, carico di carne. Operazioni di recupero ancor in fase di svolgimento.

