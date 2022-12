Auto va fuori strada, si cappotta nel bosco e piomba in un dirupo

ROANA - Alle 18 di oggi mercoledì, 7 dicembre 2022, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Armistizio tra Cesuna e Canove di Roana per un’auto finita fuoristrada nel bosco sottostante: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza l’auto finita nel dirupo in mezzo al bosco ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale del Suem. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.