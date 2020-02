Auto divelge 10 metri di recinzione, un contatore del gas e finisce nel cortile di casa Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente tra due auto alle 12:45 circa lungo la SP Riviera Berica, in via Chiesa Nuova incrocio con via Ponte di Costozza. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.La vettura, che viaggiava verso il basso vicentino,, finendo nele: ferita la donna alla guida. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza le auto e bloccato la fuga di gas e la perdita d’acqua.La conducente, 33enne della Mazda 2, finita contro il muro perimetrale della casa è stata presa in cura dal personale del Suem e portata in ospedale. Illeso l’autista dell’Honda Civic.