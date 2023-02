Risse tra giovani nel parcheggio del centro commerciale Palladio solo per fare i video sui social: denunciati 4 minori

VICENZA - Destano preoccupazione le risse tra giovani minorenni vicentini organizzate al Centro Commerciale Palladio di Vicenza. Secondo la Polizia si tratterebbe di sfide che i giovani organizzano sui social nelle aree di parcheggio del centro commerciale. Le risse, non avrebbero motivi apparenti, se non quello di essere riprese dai coetanei e diffuse sul web. Sono 4 i minori individuati e denunciati che, nel pomeriggio dello scorso 18 febbraio, si sono resi protagonisti di due di queste risse. Dei veri e propri combattimenti senza esclusioni di colpi. Le identificazioni sono state rese possibili grazie ai video diffusi sui social e alle telecamere di sicurezza del centro commerciale. Tutti e 4 sono studenti che frequentano diversi istituti scolastici vicentini. Il primo episodio di violenza ha visto coinvolti 2 giovani minorenni maschi. Uno dei due, un ragazzo vicentino di 15 anni, ha riportato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo, medicate al Pronto Soccorso locale. Per questo, il secondo ragazzo, un 16enne vicentino, è stato denunciato dal Tribunale per i Minorenni di Venezia per il reato di lesioni personali. Entrambi dovranno rispondere per la partecipazione a quanto accaduto. Il secondo episodio di violenza è accaduto sempre nell'area del parcheggio sopraelevato del Centro Commerciale. Qui due ragazzine, entrambi minorenni, si sono affrontate con violenza: pugni, calci, schiaffi e tirate di capelli. I coetanei presenti, oltre ad incitarle, hanno filmato la scena. Identificate come due studentesse vicentine, entrambe 15enni, dovranno rispondere alla Autorità Giudiziaria Minorile del reato di lesioni personali.