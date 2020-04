VICENZA - Proroghe, riduzioni e sospensioni. In piena pandemia, a Vicenza si parla di alleggerire il carico fiscale dei contribuenti con una serie di misure destinate a rivedere le scadenze di tasse e rette.



Anzi, c'è un vero e proprio documento che, per una volta, ha unito maggioranza e opposizione. Documento che il 23 aprile andrà al vaglio del consiglio comunale.



Ecco le prime ipotesi. Si va dalla disapplicazione della tassa di soggiorno per il 2020, ai rimborsi e rimodulazioni della Cosap per le attività più colpite; dal pagamento di Imu e Tari entro il 16 dicembre senza sanzioni e interessi alle dilazioni sui pagamenti degli oneri di urbanizzazione.



Sul fronte dei servizi pubblici - scuole, mense, trasporti, parcheggi - si punta a sospendere o prorogare i pagamenti, con rimborsi e riduzioni per chi si trova in difficoltà. Non si escludono la sospensione delle rette dei nidi nei mesi di chiusura (con possibile riduzione alla riapertura dell'anno scolastico), il rimborso degli abbonamenti dei bus e della sosta per le attività bloccate, il parcheggio gratuito nei giorni festivi e in occasione di eventi. «Il documento tiene conto dei due obiettivi - commenta il sindaco Francesco Rucco - L'aiuto alle famiglie e alle attività più in difficoltà. Dobbiamo passare alla fase operativa dando risposte senza illudere nessuno». © RIPRODUZIONE RISERVATA