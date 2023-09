Rigoni di Asiago cresce ancora e compra la marchigiana Ambrosiae

ASIAGO - La Rigoni di Asiago mette a segno un'altra acquisizione comprando la maggioranza di Ambrosiae azienda con sede a Monteprandone (Ascoli Piceno) che dal 2014 produce snack e prodotti per la colazione, creati con ingredienti naturali, vegetali, biologici. Con l'ingresso di Ambrosiae, Rigoni punta a rafforzare la propria presenza nel mercato e a divenire il player di riferimento nel mondo della prima colazione e degli snack biologici in Italia, sui mercati europei e su quelli Internazionali. Rigoni lo scorso anno ha messo a segno l'acquisizione della francese Saveurs & Nature, specializzata in cioccolato biologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA