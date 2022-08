Esce per andare a funghi e non torna: ricerche anche nella notte per trovare Franco

ROTZO - Proseguiranno nella notte le ricerche di Franco Vicini Chilovi, l'82enne bresciano, di cui non si hanno più notizie da questa mattina alle 11, quando si è separato da un'altra persona con cui si trovava in una zona di funghi a 300 metri di distanza dal Rifugio Campolongo. L'appuntamento era a mezzogiorno al Rifugio per il pranzo con i familiari, ma l'uomo non si è più presentato. Al momento stanno perlustrando tutta la zona di fronte e attorno alla struttura una cinquantina di soccorritori di Asiago, Arsiero, Recoaro - Valdagno, Padova, delle Stazioni speleologiche e le unità cinofile molecolari, assieme ai Vigili del fuoco, con unità cinofile e droni, ai Carabinieri e Carabinieri forestali, Polizia locale e Protezione civile. L'elicottero dei Vigili del fuoco nel pomeriggio ha effettuato un sopralluogo dall'alto. Franco indossa una Kway scura, jeans e scarpe da ginnastica bianche, zaino nero e grigio. Chiunque lo avesse visto o avesse sue notizie è pregato di contattare i Carabinieri.

APPROFONDIMENTI ENEGO/ASIAGO A funghi col figlio, si perdono nel bosco: stroncato da malore