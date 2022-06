Scarpe, sacchi, barbecue e un materasso. Strade come discariche: multe da 300 euro

VICENZA - Sacchi, scarpe, un mobile, un barbecue e addirittura un materasso. Una discarica? Macché. Rifiuti trovati lungo le strade di Vicenza, accanto ai cassonetti adibiti alla raccolta delle immondizie.

Tredici multe da 50 e 300 euro in poche settimane. In città è emergenza spazzatura. L'abbandono dei sacchetti è sempre più diffuso. Gli occhi elettronici delle telecamere, tuttavia, non perdonano. Le ultime sanzioni hanno fruttato oltre 3500 euro al Comune, il quale non intende abbassare la guardia. Anzi, tutt'altro. «L'impegno della polizia locale non si ferma», assicurano il sindaco Francesco Rucco e l'assessore Simona Siotto. L'obiettivo, aggiungono, è «contrastare i comportamenti incivili di persone che non hanno rispetto né per l'ambiente né per la città».

Insomma, tolleranza zero nei confronti dei furbetti che scambiano le arterie in isole ecologiche. Come quelli pizzicati in via Bortolan, via Torino e viale Trieste (10 multe da 300 euro e una da 50). In via Trento, all'intersezione con via Melette, alcuni sono stati sorpresi mentre conferivano in modo indifferenziato all'interno del contenitore per il verde. Il verbale è stato di 225 euro. In via Mameli si è andati oltre, perché sono stati rinvenuti giornali, fotografie e, come detto, un materasso. Il responsabile si è giuistificato spiegando che si trattava di un trasloco. Risultato: sanzione di 300 euro più le spese per lo smaltimento.

Grazie al sistema di videosorveglianza, al controllo della polizia locale e alle segnalazioni dei cittadini farla franca sarà difficile. «Lo scorretto conferimento dei rifiuti - sentenziano Rucco e Siotto - crea degrado e problemi per l'igiene urbana che non possiamo accettare».