Arriva da un altro comune e scarica rifiuti in città: multato di 450 euro

VICENZA - Ammontano rispettivamente a 450 e 225 euro le sanzioni applicate a due cittadini, multati a Vicenza negli ultimi giorni. E' stata la polizia locale a sanzionare entrambe le persone per mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani in città.



Il primo verbale, per un importo di 450 euro, è stato staccato a carico di un cittadino che risiede a Torri di Quartesolo (uno dei paesi dell'hinterland del capoluogo) sorpreso a conferire rifiuti prodotti all'esterno del comune nell'isola ecologica di viale Cricoli. La seconda violazione, di 225 euro, è stata elevata, sempre in viale Cricoli, a un residente che ha conferito del materiabile riciclabile, più precisamente plastica, nel contenitore adibito alla raccolta del “secco”.



«Mantenere la nostra città pulita e decorosa e riciclare correttamente i rifiuti – dichiara l'assessore con delega all'ambiente Simona Siotto – è un dovere di ciascuno di noi. Chi non si adegua sappia che l'amministrazione prosegue nella lotta a questa forma di degrado e che la polizia locale ha il mandato di continuare a controllare il territorio e multare i comportamenti scorretti».









Nel corso del 2019 le sanzioni amministrative relative allo scorretto conferimento dei rifiuti solidi urbani accertate dalla polizia locale sono state 99 di cui 19 rilevate dalle pattuglie o da agenti in borghese e 80 con il sistema di videosorveglianza.