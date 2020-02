Rifiuti fuori dai contenitori: scattano le maxi multe per 1.200 euro

VICENZA - Ammonta a un totale di 1.200 euro l'importo delle multe comminate dalla polizia locale di Vicenza per abbandono di rifiuti in città. L'operazione riguarda l'attività di contrasto portata avanti in sinergia tra gli agenti di contra' Soccorso Soccorsetto ed Aim Ambiente.



Negli ultimi scorsi sono state quattro le sanzioni elevate, pari a 300 euro ciascuno, per il mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Le aree di accertamento delle violazioni sono state via Petrarca, strada Pasubio e via Faggin, nelle quali, grazie anche al sistema di videosorveglianza mobile, sono state individuate e sanzionate altrettanti residenti che non hanno utilizzato gli appositi contenitori.

Ultimo aggiornamento: 21:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA