Rientro in presenza al 100% per le scuole vicentine, alle superiori 700 studenti in più, 177 nuove corse bus

VICENZA - Rientro in presenza per il 100% degli alunni degli istituti scolastici superiori e conferma del limite dell'80% della capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale. Queste le direttive che riguardano la provincia di Vicenza collegate al «Piano Scuola 2021/2022» elaborato dal Miur, ufficializzate al termine di un incontro avvenuto stamane in Prefettura.

Dopo che l'Ufficio scolastico territoriale aveva comunicato un incremento degli studenti di circa 700 unità rispetto all'anno scorso, la Società Vicentina Trasporti ha aggiornato le stime valutando la necessità di 117 corse integrative del trasporto pubblico a partire da lunedì 13 settembre, data di avvio delle scuole. Come per lo scorso anno scolastico, è stata confermata la presenza degli addetti alla sorveglianza a terra, che saranno dislocati (15 al mattino e 30 al pomeriggio) nei punti di imbarco maggiormente affollati, per controllare l'ingresso degli studenti negli autobus. Garantita anche la presenza delle forze dell'ordine, con i comuni interessati che dovranno predisporre adeguati servizi di vigilanza stradale.