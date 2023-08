Vicenza. Un'ultima bevuta al bar, poi chiama la polizia e si consegna

VICENZA - Ricercato per espiare una condanna a oltre 4 anni di reclusione si è concesso un'ultima bevuta al bar da dove ha poi chiamato il 113 per farsi arrestare. È accaduto a Vicenza dove un 44enne tunisino con numerosi precedenti resistenza a pubblico ufficiale, evasione e spaccio di stupefacenti, ha chiamato la questura riferendo agli agenti della Centrale Operativa di essere rientrato da pochi giorni in Italia e di dover espiare una condanna di quasi 5 anni di reclusione.

Sul posto è stata inviata una volante con gli agenti che hanno individuato il ricercato che, messo giù il bicchiere sul banco, si è consegnato spontaneamente.