BASSANO DEL GRAPPA - Per la prima volta da quando è direttore generale di un'azienda sanitaria, questa settimana Carlo Bramezza è in ferie. «Mi sono preso qualche giorno di riposo, ne avevo bisogno dopo un anno molto pesante sul piano personale», confida il dg dell'Ulss 7 Pedemontana, parte offesa nel procedimento penale per minaccia a pubblico ufficiale continuata incardinato a Vicenza a carico dell'imprenditore Giovanni Jannacopulos. L'avvocato Andrea Balbo sta preparando il ricorso al Tribunale del Riesame contro l'ordinanza cautelare interdittiva, disposta dal gip Matteo Mantovani su richiesta del pm Serena Chimichi, che impone all'81enne il divieto per un anno di esercitare l'attività di impresa di editoria attraverso le emittenti Rete Veneta e Antenna Tre, «in considerazione sia della sistematicità con la quale i servizi televisivi di discredito vengono posti in essere, sia per la modalità sotterranea e parallela di contatto con le classi politiche che, sempre per il riferimento all'utilizzo del mezzo televisivo, vengono a loro volta velatamente minacciate». Ma in aggiunta all'inchiesta della Procura, si profila ora anche una causa per il risarcimento del danno da presunta diffamazione, come annuncia lo stesso manager trevigiano: «Sarà un'azione legale che promuoverò non solo a titolo personale, ma pure a nome dell'ente che rappresento».



Verso chi?

«Non soltanto Jannacopulos, ma anche i giornalisti alle sue dipendenze che hanno firmato o non hanno controllato tutti i servizi denigratori nei miei confronti e nei riguardi del personale aziendale. Da un anno a questa parte ci è stata manifestata una cattiveria del tutto gratuita, per cui sento il dovere di tutelare l'Ulss 7 Pedemontana».



Alla luce dell'inchiesta, il gruppo Medianordest ha paventato il rischio di patire «gravi ed indebiti condizionamenti nell'esercizio del diritto di stampa» riguardo all'azienda sanitaria di Bassano del Grappa. È così?

«Parliamo di oltre 400 servizi contro di me e contro l'azienda, di tre domande ripetute per 119 volte... No, sono io ad aver subìto una ritorsione, perché non facevo quello che Jannacopulos voleva. Come ho fatto per otto anni nell'Ulss 4 Veneto Orientale, così anche nell'Ulss 7 Pedemontana io faccio quello che mi dicono le norme, nel rispetto dell'incarico ricevuto dal presidente Luca Zaia, che mi ha sempre spronato a lavorare per il bene della nostra gente. Questo è stato l'obiettivo che mi ha permesso di tenere duro nell'ultimo anno, molto pesante dal punto di vista personale. In certi momenti mi chiedevo se valesse la pena continuare. Ma la vicinanza di Zaia, dell'assessore Manuela Lanzarin, dei miei collaboratori, mi ha convinto ad andare avanti. Da venerdì sono un po' più sollevato e di questo devo ringraziare la Guardia di finanza di Bassano del Grappa e la magistratura di Vicenza».



Ha ricevuto solidarietà?

«Tantissima in questi giorni. E soprattutto sento una gran voglia di ripartire. Incontrerò nei prossimi giorni tutti i direttori delle unità operative e i coordinatori infermieristici dell'ospedale di Bassano, per valutare insieme quanto accaduto e per impegnarci tutti ancora di più al miglioramento dei servizi erogati. La parte più brutta di questa vicenda è stata quando attaccavano l'azienda per colpire me: medici, infermieri e operatori non si meritavano un tale accanimento, perché anche dopo le fatiche del Covid hanno sempre svolto la loro attività con grande impegno. Certo, non tutti. Sapevo che qualcuno tra i primari di Bassano prendeva ordini direttamente da Jannacopulos e non partecipava al comune gestire dell'azienda assieme alla direzione e ai colleghi. Con questi, una volta concluse le indagini, vorrei avere un confronto diretto».



Quello che invece ha negato a Nicola Finco, secondo quanto lamentato dal vicepresidente del Consiglio regionale?

«Non è assolutamente vero. Tutte le volte che il consigliere Finco ha avuto bisogno di informazioni sull'attività dell'azienda, l'ho sempre ricevuto, come può attestare anche la mia segreteria. Questo è avvenuto anche in occasione dell'avvio della Chirurgia senologica a Santorso (oggetto di un'interrogazione nell'aula di Palazzo Ferro Fini, ndr.). Ho sempre incontrato tutti, compresi i sindaci che me l'hanno chiesto».



Finco ha fatto anche presente che nel Bassanese sono state raccolte tremila firme contro il vertice dell'Ulss 7.

«Quelle firme non sono mai state consegnate all'assessore regionale alla Sanità, bensì allo stesso Finco. Cosa ne abbia fatto, non lo so».



Non crede però che, in quanto espressione di malcontento dei cittadini, quella petizione meriti comunque attenzione? Per esempio vengono denunciate lunghe attese per le prestazioni sanitarie.

«Stiamo lavorando intensamente, fin da quando sono arrivato, per far fronte a tutti i problemi seguiti all'emergenza Covid, a cominciare dal recupero di migliaia e migliaia di visite, che ad oggi è arrivato già al 90%. Questo ha comportato sicuramente il rinvio di altre prestazioni, però rispettiamo le urgenze al 98%. Possiamo avere dei ritardi, come ci sono nelle altre Ulss, per visite ed esami non urgenti. Ma l'impegno nostro nel recuperarle è veramente massimo, tanto che reparti come Radiologia dall'estate lavorano anche al sabato, alla domenica e in orario serale. Abbiamo puntato al recupero delle liste d'attesa attraverso le strutture pubbliche, perché se avessimo fatto l'acquisto di prestazioni dal privato accreditato, avremmo depotenziato gli ospedali. Era stata la mia filosofia all'Ulss 4 e l'ho ribadita all'Ulss 7, il che permette a medici e infermieri di guadagnare qualcosa di più. Garantire stipendi migliori è un modo per contribuire a frenare la fuga dal pubblico al privato».