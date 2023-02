LR Vicenza sconfitta per la terza volta di fila, e il patron Renzo Rosso sbotta su Instagram: «Squadra senza c... forse è arrivato il momento di andare»

Tredici ore fa, adesso sono le 8.17 di lunedì 6 febbraio 2023, è apparso su Instagram un commento di Renzo Rosso sul profilo ufficiale del LR Vicenza che ha fatto tremare il mondo biancorosso, un commento amaro e di disillusione del patron del calcio vicentino che fa pensare a un addio definitivo: «Forse è arrivato il momento di uscire da quest'avventura... Sono arrivato pieno di entusiasmo... Ho messo amore... Passione... Entusiasmo... Professionalità... Investimenti... Purtroppo tutto questo non è servito... - scrive Renzo Rosso, che aggiunge -. Ogni domenica rischio l'infarto... Non posso più perdere le cose più care per colpa di una squadra irresponsabile senza coglio ni... Anche se sulla carta forse la più forte del campionato... Chiedo scusa ai tifosi... Ho dato credetemi il massimo che potevo... Sono totalmente allineato con voi... Con me o senza di me... FORZA LANE 🤍❤️». Due cuoricini e punto. Che sia l'ennesimo sfogo dell'imprenditore dopo l'ennesima sconfitta, in questo caso la terza consecutiva, oppure che sia una reale dichiarazione di intenti regalata in anteprima ai social? Certo, Rosso non è nuvo a questo tipo di esternazioni, ma stavolta i toni sono talmente sconfortanti, con un chiaro riferimento ai soldi investiti e all'incapacità del cuore di reggere ancora tante emozioni negative, che potrebbe esserci un fondo di verità. Attendiamo le prossime mosse del patron Diesel.