Renzo Rosso apre un mega store del lusso a Shanghai: OTB alla conquista della Cina

VICENZA - OTB, il gruppo internazionale di moda e lusso fondato da Renzo Rosso, cui fa capo tra gli altri i marchi Diesel, ha inaugurato in Cina il suo più importante progetto di sviluppo retail. Nel nuovo luxury mall JC Plaza di Shanghai, hanno aperto le porte i flagship store di Amiri, Jil Sander, Maison Margiela e Marni su una superficie totale di oltre 2.400 metri quadrati.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Renzo Rosso, l'imprenditore vicentino sostiene la mostra... VICENZA Renzo Rosso porta all'altare la figlia Alessia, poi la battuta... USL 7 PEDEMONTANA Renzo Rosso, il patron di Diesel regala buoni pasto ai bassanesi che...