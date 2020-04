Renzo Rosso: «La Cina non ha mai chiuso, errore fermare l'economia»

VICENZA - «La Cina non ha mai chiuso, ha dato sicurezza alle persone e hanno tenuto tutto aperto». E' questo il pensiero di Renzo Rosso, patron della Diesel e presidente di Otb, ospite in diretta questa mattina (giovedì 16 aprile) della trasmissione "Circo Massimo" su Radio Capital.



L'imprenditore veneto, patron dall'estate 2018 del L.R. Vicenza, si è detto fiducioso sulla ripresa in Italia. «Anche noi - la sua convinzione - siamo in grado di ripartire e determinati settori lo stanno già facendo: se lavora il settore alimentare o il meccanico, perché non possono lavorare anche gli altri rispettando la sicurezza delle persone?».



Secondo Renzo Rosso «non possiamo fermare il sistema economico perché questo farà più male del coronavirus. In giro c'è la fame: a Vicenza, una delle città più ricche d'Italia, 600 famiglie non riescono a fare la spesa, figuratevi al sud».



L'economia «va rimessa in moto fissando in primis la sicurezza delle persone e lavorando in maniera diversa», l'invito di Mister Diesel. © RIPRODUZIONE RISERVATA