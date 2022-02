Buoni spesa per chi si vaccina: scoppia la polemica e il mondo no vax propone il boicottaggio alla Diesel

BASSANO - «Se vogliamo tornare a fare una vita normale, andare allo stadio, al cinema, al ristorante, vedere i nostri amici, dobbiamo vaccinarci. Chi sceglie di non farlo, rischia di essere responsabile della salute dei suoi cari e di tutta la comunità». Così scriveva Renzo Rosso alcuni mesi fa. Con la Fondazione Otb ha dato una mano ad attrezzare l'hub vaccinale di Bassano, poi è di queste ore l'idea di regalare buoni spesa del marco Cortilia (mercato agricolo online) a chi va a vaccinarsi nel Bassanese.

L'ultima mossa non è piaciuta molto al fronte antivaccinalista, o no vax. Nella pagina "ufficiale" del patron di Diesel sono apparsi alcuni commenti poso conciclianti. Non trovando niente di meglio, i commentatori si sono sfogati su un posto dell'ottobre 2021, l'ultimo pubblicato nella pagina di Rosso, che era dedicato a un consorzio imprenditoriale nato tra Otb, Prada, Ivmh e Cartier.

A dire il vero tra i commenti, una cinquantina, ve ne sono anche parecchi di sostegno, con espressioni come "Grande", "Complimenti", "Great", "Wow" e così via approvando.

Più pesanti e dettagliati i messaggi che attaccano la scelta e in qualche caso anche paventano un boicottaggio dei prodotti Diesel. «Dunque offri 50 euro per vaccinarsi? Bella idea far passare il concetto che con i soldi si possa comprare tutto, anche la dignità». «Solitamente di questi tempi ci sono i saldi sulla merce "obsoleta", ma tu hai deciso di fare addirittura l'elemosina ai poveri Cristi a vantaggio dell'industria Pharm? Hai perso 3000 punti».

«Non comprerò mai più un vostro prodotto, siete senza una coscienza, credete di far parte della élite, andrete all'inferno».

Di questo tenore, perfino con la predizione dell'inferno, i messaggi principali sui social. Insulti e teorie complottiste poi sulle chat dei gruppi no vax e no green pass, con gli inviti al boicottaggio. Da Rosso e dal suo gruppo non sono arrivate risposte, i commenti sono rimasti là dove sono stati postati.