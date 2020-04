Rappresenta sei società di capitali e un lavoro dipendente, ma chiede il reddito di cittadinanza

Furbetti del reddito di cittadinanza a Vicenza . Nove casi di illecita percezione del reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di 50.000 euro sono stati scoperti dalla Guardia di finanza di Vicenza. Nel corso dei controlli le fiamme gialle hanno riscontrato irregolarità nelle dichiarazioni e nei documenti allegati alle richieste presentate dagli interessati agli uffici dell'Inps.



Gli accertamenti sono stati eseguiti nei comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Montebello Vicentino, Recoaro Terme, Schio, Pojana Maggiore, Lonigo ed Asiago. In un caso, il percettore (residente a Vicenza) qualche mese dopo aver ottenuto il beneficio dell'ammissione al reddito di cittadinanza aveva costituito ed avviato un bar corrente ad Altavilla Vicentina; in un altro caso (a Montebello Vicentino) è emerso che il richiedente aveva omesso di dichiarare la percezione di emolumenti da lavoro dipendente, nascondendo anche la circostanza di avere la rappresentanza legale di sei società di capitali. © RIPRODUZIONE RISERVATA