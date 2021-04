Agricoltore travolto dal rimorchio del trattore: morto schiacciato

RECOARO - Un agricoltore, Eugenio Castagna, 65 anni, è morto nel pomeriggio di oggi a Recoaro, paese dove abitava, in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Santa Giuliana di Sotto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo è stato schiacciato dal rimorchio del mezzo: l'agricoltore era intento a spostare del legname, caricato e trasportato con il trattore, quando il rimorchio si è mosso all'improvviso, forse a causa della pendenza, travolgendolo e colpendolo in pieno. Immediato l'allarme lanciato da alcuni residenti: sul posto è giunto l'elisoccorso dall'ospedale di Verona, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso.