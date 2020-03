Gli effetti positivi del coronavirus: reati dimezzati rispetto a un anno fa

VICENZA - Nell'allarme sanitario di queste settimane c'è almeno un aspetto positivo ed è legato alla netta diminuzione dei reati. A riportare la statistica è il Giornale di Vicenza che, secondo una statistica dei carabinieri del comando provinciale, evidenzia la diminuzione proprio per la quarantena forzata a cui ha obbligato il coronavirus, senza chiaramente dimenticare la costante attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte delle forze dell’ordine.



Prendendo come riferimento il periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 marzo 2019 e lo stesso arco temporale di quest’anno i reati complessivi rilevati dal Comando provinciale dell’Arma sono passati dai 2078 del 2019 agli attuali 1193: vale a dire 885 in meno. © RIPRODUZIONE RISERVATA