Frasi e video razzisti contro i calabresi: a calciatore tifoso 3 anni di squalifica e divieto di entrata negli stadi

VICENZA - «Accogliendo in parte la richiesta della Procura federale, che aveva chiesto una squalifica di 5 anni unitamente a 5 anni di divieto di accedere a luoghi in cui si svolgono eventi calcistici, il tribunale federale territoriale del comitato regionale veneto della Lnd ha sanzionato Mattia Pendin, calciatore tesserato fino al 29 luglio 2021 per la società Asd Alte Ceccato, con 3 anni di squalifica e il divieto, per ugual periodo, di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc».

Lo scrive la Federcalcio in una nota. «In occasione della gara valida per i play out di Serie B Vicenza-Cosenza del 12 maggio 2022, a cui aveva assistito nel settore "distinti" dello stadio Menti di Vicenza, Pendin aveva rivolto espressioni aventi contenuto discriminatorio per motivi di origine territoriale e razza nei confronti della regione Calabria e dei suoi abitanti, della società Cosenza e dei sostenitori, filmando con un telefono cellulare il proprio volto nel mentre declamava le frasi appena citate e postando il video sui canali di informazione libera su internet».