Rapino, trionfatore del Campiello, in piazza per incontrare i lettori e firmare autografi

VICENZA - Da piazza San Marzo a piazza dei Signori. Remo Rapino, fresco vincitore del premio Campiello, sbarca a Vicenza direttamente da Venezia. Il 15 settembre alle 18.30, in occasione della sua prima uscita ufficiale, lo scrittore sarà il protagonista di un incontro condotto da Marta Cagnola, giornalista e speaker di Radio24.



Ad Anna Dalton, attrice e scrittrice romana d'adozione ma originaria di Arzignano, nel Vicentino, saranno affidate le letture di alcuni brani di “Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, libro con cui Rapino, 68 anni, ex professore di Lanciano, ha trionfato in laguna. Ospiti della serata, inoltre, Veronica Galletta, premio Campiello Opera Prima, e Michela Panichi, premio Campiello Giovani.



Tra le 19.30 e le 20 gli autori incontreranno i lettori per un firmacopie in Loggia del Capitaniato. L'iniziativa è a ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a campiello@comune.vicenza.it. “Abbiamo pensato di offrire più posti possibili agli spettatori, considerando che la normativa per il Coronavirus impone il distanziamento”, sottolinea il sindaco Francesco Rucco. Per l'intera giornata i negozi del centro storico promuoveranno uno speciale “Campiello 2020”, proponendo un'offerta ai clienti che si presenteranno con un libro della cinquina del prestigioso premio. Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA