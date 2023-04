Schiamazzi in casa, la Volante fa i controlli e scopre un 27enne evaso dai domiciliari

VICENZA - Gli agenti della Squadra Volanti di Vicenza hanno arrestato un romeno di 27 anni, già ai domiciliari per alcune rapine compiute lo scorso anno. Le Volanti, giunte in Via Fasolo in ausilio a personale del Norm dei Carabinieri, chiamati per rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento, hanno intercettato, poco distante, l'uomo che, in violazioni delle prescrizioni a lui imposte, aveva ospitato due suoi amici all'interno della sua abitazione.

Inutile il tentativo di sottrarsi all'arresto: i poliziotti lo hanno inseguito ed intercettato nei pressi di un cantiere. Al termine di una colluttazione conclusasi con l'utilizzo dello spray al peperoncino, il giovane è stato ammanettato e condotto negli uffici della Questura. Terminati gli adempimenti di rito, è stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.