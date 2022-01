​Caccia al rapinatore seriale con coltello. In carcere un 25enne, si cerca il complice

VICENZA - Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per gli investigatori ha messo a segno in solitaria e con l'aiuto di un complice una serie di rapine a Vicenza, alcune delle quali in centro storico, anche con l'uso di un coltello. Al termine di alcune indagini della questura berica, con la collaborazione dei carabinieri del Norm, gli investigatori hanno ottenuto dalla Procura una misura cautelare nei confronti di un senzatetto gambiano di 25 anni, Lamin Njie, già rinchiuso nel carcere San Pio X dopo una rapina commessa al centro commerciale Palladio dove aveva pure aggredito due agenti della polizia nel corso di un controllo.

Risulta invece ricercato un suo connazionale, che assieme a lui sarebbe responsabile di almeno due degli episodi contestati dalle forze dell'ordine, e messi a segno nei mesi scorsi. Una delle rapine contestate risale al 5 dicembre scorso, quando un'anziana dopo essere uscita dal pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo era stata rapinata della borsetta sotto la minaccia di un coltello.