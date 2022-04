Ruba i soldi da un chiosco, picchia il titolare e colpisce anche i carabinieri: 19enne finisce in cella

ALTAVILLA VICENTINA - Ruba dei soldi appoggiati da un cliente sul bancone di un chiosco che vende bibite e panini. Non contento cerca pure di svuotare la cassa, aggredisce il titolare dell'attività prendendolo a calci e pugni e non ferma la sua aggressività nemmeno davanti ai carabinieri. Il parapiglia è successo ad Altivilla Vicentina: a mettersi nei guai un 19enne che è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato e deve rispondere di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose, danneggiamento aggravato ed è stato anche segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il diciannovenne italiano, residente nella provincia di Vicenza, già gravato da precedenti di polizia, alle 6 di questa mattina si è presentato con due conoscenti in un chiosco allestito per la vendita ambulante di bevande e panini in via Olmo in evidente stato di alterazione psicofisica. Il giovane dopo aver sottratto 20 euro lasciati sul bancone da un cliente per pagare la consumazione, ha tentato di asportare il cassetto del registratore di cassa. Il titolare nel reagire è stato violentemente colpito con dei pugni. Poi il giovane è corso via a piedi nel tentativo di fuggire.

Immediatamente rintracciato e fermato a poca distanza, il giovane per sottrarsi al controllo, ha colpito più volte anche i carabinieri causando loro lesioni, oltre a danneggiare la carrozzeria di una delle autovetture di servizio. I militari, con non poca difficoltà sono riusciti ad immobilizzarle l’esagitato. La perquisizione personale ha consentito di ritrovare i 20 euro, in precedenza sottratti e 1,2 grammi di hashish, detenuta per uso personale. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Vicenza come disposto dall’autorità giudiziaria.