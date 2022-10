Podio internazionale al rally Città di Bassano, dominio dei russi Gryazin e Konstantin

BASSANO - Podio internazionale nel 39° rally Città di Bassano. Sul gradino più alto i russi Gryazin-Konstantin. Argento per gli sloveni Avbelj-Andrejka. Terzo posto al siciliano Andrea Nucita, coadiuvato alle note dal feltrino Rudy Pollet. Tutti su Skoda Fabia R5.

Dominio di Gryazin

La gara è stata dominata da Gryazin che ha vinto tutte le prove speciali in programma (sette), lasciando agli avversari solo le briciole. Un rally a senso unico che il venticinquenne con licenza lettone ha ipotecato sin dal primo passaggio sulla speciale di Rubbio incrementando via via il vantaggio. Avbelj, in lotta per la vittoria nell'International rally cup, non ha mai affondato per evitare di gettare alle ortiche un monte premi stellare mentre Nucita, seguito da una prova all'altra da Gianfranco Cunico nelle vesti di diesse, è cresciuto chilometro dopo chilometro prendendo le distanze da Rossetto-Fenoli rimasti ai piedi del podio.

Storico, vittoria Nodari

Nel rally storico Paolo e Giulio Nodari (Subaru Sedan) sempre attaccati ai leader Zanin-Cerantola (Bmw M3) hanno preso la testa dopo che i battistrada sono stati costretti a fermarsi. Al secondo posto s'è piazzato il trevigiano Bernardino Marsura (Porsche 911) bravo a controllare il rientro del padovano Adriano Lovisetto al debutto con una Lancia 037 Rally in livrea Totip.

Battaglin costretto al ritiro

Il percorso selettivo e difficile ha messo alla frusta piloti e mezzi. Costretto al ritiro per problemi al cambio della sua Hyundai i 20 Wrc il marosticense Alessandro Battaglin, per ben 11 volte primo assoluto ai piedi del Grappa.

(Foto: Il trionfo dell'equipaggio russo, ufficio stampa manifestazione)