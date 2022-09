Ragazzo morto a Maiorca: Elia Fiorio trovato senza vita dagli amici nel letto dell'hotel

PIANEZZE (VICENZA) - Trovato morto a letto dagli amici in un hotel di Maiorca, in Spagna. Questa la tragica fine di un ragazzo vicentino di 24 anni, Elia Fiorio, mentre era in vacanza con gli amici sull'isola delle Baleari. Immediati i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare, il fatto è accaduto martedì 30 agosto. Il 24enne risiedeva a Pianezze e lavorava in un supermercato a Sarcedo. Secondo le prime informazioni Elia era in buona salute e a stroncarlo sarebbe stato un malore, quel giorno era rimasto in hotel per un mal di testa.