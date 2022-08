Ragazzina scompare da casa, ritrovata nel Bresciano: abusata da gruppo di adulti

VICENZA - Una 13enne scompare nell'Alto Vicentino e i genitori presentano denuncia ai carabinieri: dopo alcuni giorni di ricerche viene ritrovata nel Bresciano. Sulla base delle dichiarazioni della ragazzina gli investigatori, coordinati dalla procura di Brescia, stanno ora cercando di accertare se sia stata abusata da due o tre adulti, come lei avrebbe raccontato. L'adolescente avrebbe affermato che i rapporti sono stati consenzienti. Il caso, riportato dal Giornale di Vicenza e da BresciaOggi, presenta molti punti oscuri che ora dovranno essere verificati.

Di certo la 13enne, che frequenta le medie, si è allontanata volontariamente dalla sua abitazione e le ricerche sono partite dopo che i genitori hanno tentato inutilmente di mettersi in contatto con lei. Appena ritrovata, i genitori hanno deciso di accompagnare la figlia all'ospedale di Vicenza per sottoporla ad una visita specialistica che avrebbe confermato le sue parole. Vista la sua età l'abuso si configura come una violenza per atti sessuali su minore.