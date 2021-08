VICENZA - Stanco dei rumori sotto casa, mercoledì scorso si è affacciato dalla finestra impugnando una pistola a salve e minacciando con quella i ragazzini minorenni in strada quella sera. I militari della Stazione di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, hanno sequestrato l'arma finta, identificato e denunciato l'anziano, un 81enne del posto incensurato, per minacce aggravate.